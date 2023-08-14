Москва, 14 августа, 2023, 19:18 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате возгорания в квартире в Ростове-на-Дону, сообщили в региональном управлении МЧС.

Иван Шилов ИА Регнум

В ведомстве подтвердили данные ИА Регнум о том, что пожар произошёл в многоквартирном пятиэтажном доме № 4 на улице Погодина.

В 18:20 мск было обнаружено тело мужчины, его личность устанавливается. Пожар локализовали на площади 15 кв. м. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

Всего из здания были эвакуированы 50 человек.

Как рассказали очевидцы, погибшего в пожаре они встретили незадолго до ЧП. Мужчина шёл по улице в состоянии сильного алкогольного опьянения.