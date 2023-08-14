Один человек погиб в результате пожара в многоквартирном доме в Ростове
Один человек погиб в результате пожара в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону
Москва, 14 августа, 2023, 19:18 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате возгорания в квартире в Ростове-на-Дону, сообщили в региональном управлении МЧС.
Иван Шилов ИА Регнум
В ведомстве подтвердили данные ИА Регнум о том, что пожар произошёл в многоквартирном пятиэтажном доме № 4 на улице Погодина.
В 18:20 мск было обнаружено тело мужчины, его личность устанавливается. Пожар локализовали на площади 15 кв. м. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.
Всего из здания были эвакуированы 50 человек.
Как рассказали очевидцы, погибшего в пожаре они встретили незадолго до ЧП. Мужчина шёл по улице в состоянии сильного алкогольного опьянения.