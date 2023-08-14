Каспийск, Дагестан, 14 августа, 2023, 19:09 — ИА Регнум. МВД по республике Дагестан в своём Telegram-канале раскрыло подробности спасения маленькой девочки в Каспийске и опубликовало видео, на котором видно, как малышка стоит на подоконнике 9-го этажа многоквартирного дома.

Кадр из видео

«Сегодня, примерно в 5 утра в дежурную часть полиции Каспийска поступило телефонное сообщение о том, что на улице Халилова на подоконнике последнего этажа 9-этажного дома стоит маленькая девочка. Сообщили информацию идущие к пляжу туристы, которые услышали её оклики», — говорится в сообщении ведомства.

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Как отметили в МВД, в квартире никого из взрослых не оказалось, поэтому было принято решение вскрывать дверь. Полицейские вместе с неравнодушными жителями, которые к тому времени собрались у дома, разделились на две группы: одни пытались вскрыть дверь, не напугав при этом ребёнка, другие всё это время стояли с кучей толстых одеял внизу, под окном.

Позднее выяснилось, что в квартире в этот момент находился ещё один ребёнок — старшая девочка, которая боялась открыть дверь незнакомым, однако через полчаса она поддалась на уговоры открыла полицейским дверь, которые спасли малышку.

Как сообщили в пресс-службе администрации Каспийска, в квартире находилось трое детей без родителей, в отношении которых уже начата проверка.

Ранее в беседе с ИА Регнум семейный психолог, мать, руководитель Академии безопасности Ольга Бочкова рассказала, как обезопасить детей от опасных ситуаций и столь частых в последнее время падений из окон. Она напомнила, что строгое наблюдение за маленькими детьми требуется минимум до семи-восьми лет. При этом всем родителям детей до 8 лет необходимо на окна устанавливать специальные ограничители, чтобы избежать случаев выпадения ребёнка из окна. Бочкова рассказала, что магазины предлагают большой их ассортимент в разной комплектации и на любой кошелёк.