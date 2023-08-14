Москва, 14 августа, 2023, 18:44 — ИА Регнум. Кадры ночного удара высокоточным оружием по местам производства и хранения безэкипажных катеров ВСУ показало Министерства обороны РФ 14 августа.

Кадр из видео

Как ранее передавало ИА Регнум, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооружённые силы ночью нанесли удар по местам производства и хранения безэкипажных катеров, которые украинская армия применяет для террористических атак.

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Групповой удар был нанесён высокоточным оружием большой дальности морского базирования. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.

В ночь на 4 августа ВСУ попытались атаковать военно-морскую базу в Новороссийске. Эффективно сработали экипажи кораблей «Оленегорский горняк» и «Суворовец». Новороссийск был защищён, последствий атаки украинских безэкипажных катеров не было.