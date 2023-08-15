Москва, 15 августа, 2023, 10:35 — ИА Регнум. Россияне приняли участие в уличных тренировках и велозаездах, попробовали себя в паркуре, брейк-дансе, скейтбординге, а также поиграли в футбол и многие другие спортивные игры в День физкультурника. Праздник спорта и здорового образа жизни масштабно отметили в стране 12 августа при поддержке проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». А участники и победители всероссийского конкурса «Ты в игре» провели по всей стране марафон-спартакиаду.

Администрация муниципального образования город Новороссийск День физкультурника в Новороссийске

Конкурс «Ты в игре» объединяет проекты в сфере любительского спорта со всей России. Он помогает находить и отмечать яркие спортивные инициативы и вовлекать россиян в активный и здоровый образ жизни.

В День физкультурника самые оригинальные идеи проекта оценили желающие практически во всех уголках России — от Сахалина до Калининграда.

В Тульской области к марафону присоединился проект «Мастера стилей», пропагандирующий здоровый образ жизни и развитие уличного спорта среди молодёжи малых городов региона. Организаторы провели показательные выступления и мастер-классы по паркуру и воркауту, а в скейтпарках области состоялись соревнования по скейтбордингу, самокату и BMX — велосипедному мотокроссу.

Турнир для детей по дворовому футболу состоялся в городе Аша Челябинской области. Организатор мероприятия — уникальный проект с 20-летней историей «Метрошка», ставший победителем 2-го сезона конкурса «Ты в игре». В День физкультурника в турнире приняли участие более 120 детей — и мальчиков, и девочек. Они объединились в 12 смешанных и раздельных команд.

В селе Сямжа Вологодской области прошли «Неолимпийские игры». Организаторы — проект «Игровая карусель» — представили гостям пять станций с разными активностями. На каждой из них дети смогли попробовать себя в различных игровых форматах.

Например, на станции спортивные игры участникам предложили упражнения с мячом и скакалкой, а также перетягивание каната. Шуточную викторину и сочинение кричалок представили на станции интеллектуальных игр. Художественные задания и рисование на асфальте ожидали детей на станции творческих игр. А станция народных игр представила активности под названиями «12 палочек», «Гуси-лебеди», «Золотые ворота», «Платок» и другие. В конце марафона дети поучаствовали в танцевальном флешмобе. Примечательно, что принять участие в «Неолимпийских играх» смогли и дети с ограниченными возможностями здоровья. Совместное участие в подобных игровых мероприятиях со здоровыми детьми позволяет им стать общительнее и увереннее.

Как сообщало ИА Регнум, за три сезона в конкурсе «Ты в игре» приняло участие более 11 тысяч проектов, а старт 4-го запланирован на осень. Авторы лучших идей получают денежные призы. Победители в пяти основных номинациях удостаиваются 300 тысяч рублей, а один из участников становится обладателем гран-при в 1 миллион рублей.

«Эффективность конкурса «Ты в игре» подчеркивается тем, что он дает импульс проектам развиваться и масштабироваться. Авторы проводят мероприятия, придумывают новые спортивные активности, вовлекая граждан в регулярные занятия физической культурой и спортом. К марафону спортивных инициатив присоединились авторы проектов из более чем 20 регионов страны. Осенью мы запускаем уже 4-й сезон конкурса и надеемся, что энтузиастов, готовых внедрять свои спортивные идеи, станет еще больше», — отметил министр спорта Олег Матыцин.

Увеличение числа россиян, систематически занимающихся физкультурой и спортом, обеспечение доступности занятий спортом для всех категорий населения, развитие массового спорта и спорта высших достижений являются приоритетными задачами федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». На сегодняшний день спортом и физкультурой систематически занимаются уже более 50% россиян. К 2030 году, согласно цели проекта «Спорт — норма жизни», количество любителей спорта среди жителей страны должно достичь 70%. Именно поэтому по федеральному проекту реализуется большое число важных инициативы — проведение спортивно-массовых мероприятий, возрождение комплекса ГТО, а также строительство спортивных площадок и объектов в самых отдалённых уголках России.