Москва, 14 августа, 2023, 19:13 — ИА Регнум. Заявления о том, что ВСУ готовятся к наступлению ВС России на Киев, — это спекуляции, цель которых — выбить у западных спонсоров новое ПВО и прочую военную технику. Об этом корреспонденту ИА Регнум 14 августа заявил Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа.

Евгений Биятов/РИА Новости Военнослужащий ВС РФ

Ранее командующий объединёнными силами украинских войск Сергей Наев заявил, что ВСУ пытаются повысить боеспособность на киевском направлении, так как боятся нового наступления российской армии на столицу Украины.

«Адресат таких заявлений — Запад, — сказал Михайлов. — Россия пока не показывает стремления наступать на Киев. Сейчас она на том этапе специальной военной операции, который предполагает освобождение Донбасса. Там ещё хватает забот — мы видим, какая концентрация противника вдоль линии соприкосновения и то, что военная техника продолжает поступать из-за рубежа».

Поэтому, как полагает Михайлов, пока сложно говорить, что сложились условия для полноценного наступления на Киев. Тем более что это не главная военная цель и всё может сложиться так, что ключевые цели Специальной военной операции будут решены и без военного взятия Киева.

«Тут всё зависит от властей Украины, от их желания идти на диалог», — сказал Михайлов.

Поэтому, как полагает военный эксперт, скорее всего, Наев просто привлекает внимание Запада, просит новых денег, новых вооружений. Тем более что ручеек западной помощи уменьшается.

«В прошлом месяце был согласован пакет на 400 млн долларов, а в этом — уже на 200 млн долларов. А в прошлом году в эти же месяцы Украина получала объёмы в разы больше — она исчислялась миллиардами», — призвал не забывать Михайлов.

И если этот ручеек продолжит уменьшаться, Украину будут аккуратно подталкивать к замораживанию конфликта на условиях России, так как на других условиях Москва едва ли прекратит специальную военную операцию.

«Поэтому спекуляции вокруг Киева — это попытка выбить новые средства, вооружения и вообще привлечь внимание к украинским проблемам», — предположил Михайлов.

Кроме того, он назвал очень серьёзным вопрос о том, надо ли вообще превращать Киев — древнейший русский город — в центр военных действий. Михайлов полагает, что ни в Москве, ни тем более в Киеве такого желания нет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Наева, никто никогда не исключал повторного наступления на Киев, и хотя в настоящее время у РФ якобы нет достаточного количества средств, это не значит, что в дальнейшем ситуация не изменится.

До этого Наев пообещал, что ВСУ усилят их позиции на границе с Белоруссией инженерными заграждениями и военной техникой.

Между тем в США уже подумывают о том, чтобы подготовить Украину к новому контрнаступлению весной 2024 года, так как шансы на то, что ВСУ летом 2023 года добьются таких успехов, которые заставят Москву пойти на переговоры, оказались призрачными.

Между тем сама Украина винит в неудачах контрнаступления военное руководство НАТО, чьи советники «мало что понимают» и не учитывают господства в воздухе российской авиации.