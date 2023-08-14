Москва, 14 августа, 2023, 18:19 — ИА Регнум. Вооружённые силы России ночью нанесли удар по местам производства и хранения безэкипажных катеров, которые украинская армия применяет для террористических атак, сообщил 14 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кадр из видео

Групповой удар был нанесён высокоточным оружием большой дальности морского базирования.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — подчеркнул Конашенков.

Как передавало ИА Регнум, за последний месяц Киев увеличил число атак на флот России. Так, в ночь на 5 августа танкер «Сиг» получил пробоину, предположительно, в результате атаки украинского морского дрона, когда находился на южном подходе к Керченскому проливу. На борту находились 11 человек, никто не пострадал. Судно оставалось на плаву. Экипаж боролся с поступлением забортной воды в машинное отделение. К месту происшествия были направлены суда Морспасслужбы «Меркурий» и «Импульс».

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Кроме того, в ночь на 4 августа ВСУ попытались атаковать военно-морскую базу Новороссийск. В ходе отражения атаки безэкипажные катера уничтожены огнём из штатного вооружения российских кораблей, которые осуществляют охрану внешнего рейда военно-морской базы.

Попытка ВСУ атаковать российский военный корабль с помощью беспилотного катера была предпринята и 2 августа в юго-западной части Чёрного моря. В это время корабль ВМФ России сопровождал гражданский морской транспорт, но экипаж смог обнаружить и уничтожить аппарат противника.

Сутками ранее военные отразили атаки трёх безэкипажных катеров, направленные против патрульных кораблей Черноморского флота «Сергей Котов» и «Василий Быков», находившихся в 340 км юго-западнее Севастополя.

По словам военного эксперта Александра Артамонова, атаку морскими дронами следует рассматривать как месть за выход из зерновой сделки. Он напомнил: украинский президент Владимир Зеленский давно затевал программу «100 брандеров» (нем. Brander, от brannen — «жечь»): в отсутствие своего флота киевские власти запускают в Чёрное море дроны со взрывчаткой.

Утром 16 июля семь украинских беспилотников и два безэкипажных катера попытались атаковать объекты в районе Севастополя. Два летательных аппарата были уничтожены средствами ПВО над Чёрным морем, ещё пять — упали, подавленные средствами радиоэлектронной борьбы. Безэкипажные катера уничтожены охраной водного района.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что военные РФ в разы увеличили интенсивность ударов по украинским военным объектам, в том числе обеспечивающим теракты на российской территории.