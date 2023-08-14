Москва, 14 августа, 2023, 18:09 — ИА Регнум. Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже 14 августа опустился ниже отметки в 100 рублей.

Иван Шилов ИА Регнум

В 17:24 мск курс составлял 99,7947 рубля за доллар, в 17:29 мск — 99,5018 рубля за доллар.

Снижение курса ниже отметки в 100 рублей фиксировалось почти одновременно с появлением сообщения Банка России о проведении 15 августа внеочередного заседания по ключевой ставке. На предыдущем заседании в июле 2023 года регулятор повысил ключевую ставку с 7,5% до 8,5% годовых.

Как сообщало ИА Регнум ранее, курс доллара поднялся выше отметки в 100 рублей утром 14 августа. Это произошло впервые с марта 2022 года.

Основной причиной ослабления курса рубля стал дисбаланс торговых потоков (превышение импорта над экспортом) и отмена обязательной продажи валютной выручки, отметил ранее в беседе с корреспондентом ИА Регнум Денис Перепелица, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова. На нормализацию курса может уйти около полутора месяцев, за это время курс вернётся к диапазону 82–87 рублей за доллар, добавил эксперт.

Рубль ослабел под действуем дефицита бюджета и быстрого изменения структуры торгового баланса, отметил в свою очередь в беседе с корреспондентом ИА Регнум 14 августа Сергей Хестанов, доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС. Промежуточная стабилизация курса, по всей видимости, наступит довольно быстро, предположил эксперт.