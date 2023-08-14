Москва, 14 августа, 2023, 19:10 — ИА Регнум. Повышение цен на майонез не приведёт к снижению спроса на этот продукт, однако может повлиять на увеличение числа менее качественной продукции. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал генеральный директор аналитического агентства INFOLine Иван Федяков.

Варвара Гертье/РИА Новости

Ранее стало известно, что с 21 августа крупные производители майонеза в России намерены поднять цены на продукт на 5–12 процентов. В качестве причины отмечается рост цен на основные ингредиенты майонеза — яйца и масло. Также цены поднимутся и на продукцию для ресторанного рынка.

По мнению Федякова, повышение цены на майонез не приведёт к снижению спроса на этот продукт, который активно покупали россияне и в прошлые кризисные для страны периоды.

«В условиях, когда снижаются доходы населения, люди переходят к употреблению товаров первой необходимости. Майонез не относится к этой группе, как хлеб или молоко, но с другой стороны без майонеза практически невозможно приготовить салат. Мы наблюдали в предыдущие кризисы, когда падали доходы населения, что люди тогда меньше посещали рестораны, меньше покупали готовую еду, но при этом не отказывались от покупок майонеза, потому что это помогает поддержать текущий уровень жизни, несмотря на проблемы», — объяснил Федяков.

С другой стороны, по мнению эксперта, низкие доходы россиян будут провоцировать спрос именно на майонез из более бюджетной категории, а это, как правило, менее качественный продукт.

В свою очередь, кандидат технических наук, доцент РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров на фоне повышения цен предложил обратить внимание на альтернативы этому соусу. К тому же замена майонеза может оказаться гораздо более полезной и вкусной.

«Уже давно как альтернативу майонезу используют натуральный йогурт, например греческий. В него можно добавить соль, перец, сухой чеснок, всевозможные сухие травы, после чего дать ему немного настояться, чтобы напитался ароматами. Таким соусом также можно заправлять салаты, добавлять в блюда для запекания, в домашнюю шаурму или использовать в качестве соуса для пельменей и вареников», — рассказал Быстров.

Как передавало ИА Регнум, в Минсельхозе РФ заявили, что майонеза в России достаточно и выбора по разным ценам тоже, объёмы производства майонеза и других соусов позволяют полностью обеспечивать внутренние потребности. В Минсельхозе также уточнили, что цены производителей на подсолнечное масло (основной ингредиент для майонеза) сегодня существенно ниже, чем годом ранее.

Ранее доцент кафедры экономической теории Российского экономического университета имени Плеханова Екатерина Новикова спрогнозировала рост цен на шпроты, икру, полуфабрикаты, филе и прочую готовую продукцию из рыбы и морепродуктов на 15–20%. По её мнению, толчком роста цен отчасти станет запрет на ввоз в Россию товаров из недружественных США, Норвегии и стран Евросоюза, а также снижение в стране производства мороженого филе, консервов и соленой рыбы.