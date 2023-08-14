Москва, 14 августа, 2023, 18:05 — ИА Регнум. В квартире на Ходынском бульваре в Москве взорвался холодильник, сообщил 14 августа Telegram-канал «112».

Кадр из видео

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Как рассказали очевидцы, хлопок раздался в жилом комплексе «Лайнер». Взрывной волной вынесло оконную раму на 16-м этаже, которая рухнула на автомобиль. Изначально сообщалось, что никто не пострадал. По уточнённым данным, травмы получил мужчина, который ремонтировал холодильник.