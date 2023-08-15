Москва, 15 августа, 2023, 10:10 — ИА Регнум. Московские власти предоставили застройщикам девять земельных участков для возведения коммерческой недвижимости в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Пресс-служба КЭПиИЗО Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

«С начала 2023 года город без проведения торгов предоставил инвесторам 22 гектара земли для возведения девяти коммерческих объектов общей площадью почти 400 тысяч квадратных метров», — заявил Ефимов. Он пояснил, что благодаря реализации проектов в столице появятся новые многофункциональные центры, общественно-деловые комплексы, паркинги и другие объекты. Объекты должны быть возведены в течение пяти лет.

Масштабные инвестиционные проекты — это механизм сотрудничества города и бизнеса. В рамках проекта город предоставляет инвестору земельный участок на пять лет без проведения торгов. Масштабным инвестиционным проектом могут быть производственные комплексы, социальные, спортивные, транспортные, деловые и культурно-досуговые центры.

«Самый крупный участок площадью почти 15,9 гектара предоставлен инвестору на северо-западе города для возведения многофункционального центра площадью около 250 тысяч квадратных метров», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Застройка Москвы происходит с учетом принципа комплексности и сбалансированности. Появление новых домов, метро и дорог на карте города влияют на развитие города в масштабе и, конечно, на бытовые нужды горожан. Использование этого принципа помогает создавать среду, которая ориентирована на человека. Город проектируется с серьезным заделом на будущее, чтобы жить в новых домах, ездить по новым дорогам и пользоваться новыми станциями метро смогло не одно поколение москвичей.