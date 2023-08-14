Москва, 14 августа, 2023, 17:55 — ИА Регнум. Бывший игрок «Зенита» Малком заработал за карьеру в петербургском клубе в общей сложности порядка €20 млн, пишет «РБ Спорт».

Сергей Бобылев/ТАСС Бывший игрок «Зенита» Малком

Так, за первые три сезона бразильский нападающий заработал 12 млн евро без учёта премиальных и 500 тыс. евро в качестве подъёмных.

После переподписания контракта его зарплата была увеличена. Кроме того, Малком получил 700 тыс. евро в качестве подъёмных. Всего за последний год в «Зените» нападающий получил около 6 млн евро.

«Зенит» 3 августа официально объявил о завершении сделки и переходе Малкома в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.

По данным источника ИА Регнум, в России Малком оставил 60 неоплаченных штрафов за нарушения правил дорожного движения на сумму 64 тыс. рублей. Документы о многочисленных просроченных задолженностях футболиста направлены в Федеральную службу судебных приставов. Всего за четыре года жизни Малкома в Петербурге ему были выписаны не менее 260 штрафов.