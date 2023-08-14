Москва, 14 августа, 2023, 19:05 — ИА Регнум. Перед тем как двигаться на Киев, российской армии предстоит взять Харьков, Днепропетровск и Сумы, считает военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. Об этом он заявил 14 августа корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее командующий объединёнными силами украинских войск Сергей Наев заявил, что ВСУ опасаются нового наступления ВС России на столицу Украины и пытаются повысить свою боеспособность.

«Я думаю, что он, во-первых, хотел таким образом предупредить население Киева, что оно защищено и что ВСУ готовы. Во-вторых, он дал понять заграничным кураторам Украины, что Киев нуждается в защите, — сказал Литовкин. — Потому что тех двух батарей Patriot, которые есть в Киеве, недостаточно. И часто звучат жалобы на то, что войсковая система противовоздушной обороны совсем плохая. Поэтому, по всей видимости, Наев надеется выбить из своих кураторов дополнительные системы ПВО и прочую технику для защиты Киева от «агрессивных русских».

Что касается того, насколько предусмотрительными выглядят действия украинской армии, которая готовится к российскому наступлению на Киев, то, как пояснил Литовкин, перед этим ВС России надо взять Харьков, Днепропетровск, Сумы. Что касается Киева, то это конечная задача, если она будет поставлена главнокомандующим перед российскими войсками.

«На сегодняшний день такой задачи, как я понимаю, не стоит», — сказал военный эксперт.

Кроме того, комментируя слова Наева о попытках ВСУ повысить боеготовность, Литовкин заметил, что в настоящее время моральное состояние украинских войск очень низкое.

«Они сдаются в плен, они теряют одну позицию за другой. А Россия наносит мощные удары. И несмотря на украинскую пропаганду, люди видят, что происходит — ежедневные похороны во всех городах», — подытожил военный обозреватель.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Наева, в настоящее время у России будто бы нет достаточного количества средств для наступления на Киев, но это не значит, что в дальнейшем этого не может произойти.

Кроме того, Наев сетует на эффективную работу российских БПЛА, маршруты которых сложно просчитать, и к тому же украинские мобильные огневые группы не успевают на них среагировать.

До этого официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что ВС России за сутки отразили шесть атак украинских военных на донецком направлении. Противник потерял до 150 военнослужащих. Кроме того, уничтожены два танка, три бронированные машины, пять автомобилей и, кроме того, гаубицы FH-70 производства Великобритании.

Есть также информация, что на южнодонецком направлении ВСУ потеряли две артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходную французскую артиллерийскую установку Cezar.