Москва, 14 августа, 2023, 17:45 — ИА Регнум. Взрыв произошел в квартире на Ходынском бульваре в Москве, сообщил Telegram-канал «112».

Кадр из видео Пожарная машина на месте взрыва

Взрывной волной вынесло оконную раму, которая рухнула на автомобиль. Информация о пострадавших пока не поступала. Причины случившегося устанавливаются.

18 июля источник ИА Регнум сообщал о том, что в Москве в клинике косметологии раздался хлопок. На место прибыли сотрудники экстренных служб. По уточнённым данным, в здании произошло короткое замыкание из-за подтопления после ливня, обрушившегося на Москву.