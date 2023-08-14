Москва, 14 августа, 2023, 17:54 — ИА Регнум. Минтранс России не предлагал отменить дублирование информации на указателях в метро и на других видах внеуличного транспорта на английском языке, пояснили 14 августа журналистам в пресс-службе министерства.

ТАСС/ Александра Мудрац

Как уточнили в ведомстве, новый проект приказа содержит в себе не предложение отменить или запретить дублирование информации на английском языке в транспорте в российских регионах, а, наоборот, снять излишние требования о дублировании информации там, где в этом нет необходимости.

В Минтрансе отметили, что при принятии проекта приказа регионы смогут самостоятельно принимать решения о необходимости дублирования информации на английском языке, в зависимости от территориальных особенностей, а также проводимых в регионе культурно-массовых, спортивных и иных мероприятий.

В ведомстве также напомнили, что требования к информации на внеуличном транспорте (к нему, кроме метро, относится монорельс и канатная дорога) были регламентированы в связи с проведением чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Ранее в этот день сообщилось, что Минтранс якобы намерен отменить обязательное дублирование информации на английском языке на схемах и указателях метро, монорельса, канатных дорог и фуникулеров.

Как говорится в пояснительной записке к проекту документа, учитывая многочисленные обращения граждан и субъектов РФ ввиду значительной информационной нагрузки на пассажиров и с учетом социально-политической ситуации Минтранс предлагает исключить обязательное требование к дублированию информации на английском языке.