Москва, 14 августа, 2023, 17:55 — ИА Регнум. Актриса Валентина Талызина рассказала, что не считает свою коллегу по фильму «Ирония судьбы, или С легким паром!» Лию Ахеджакову актрисой. Об этом она заявила в YouTube-интервью каналу «Эмпатия Манучи».

Известия/Артем Коротаев Актриса Лия Ахеджакова

По её словам, Ахеджакова очень понравилась кинорежиссёру Эльдару Рязанову в фильме «Ирония судьбы», она быстро «прилипла» к нему и стала другом, вхожим в семью.

По словам актрисы, в своём последнем кинофильме «Андерсен. Жизнь без любви» режиссёр пригласил Ахеджакову на роль гадалки, но в итоге всю часть с её участием вырезал.

Талызина припомнила, что у неё с Ахеджаковой не заладились отношения ещё со времен обучения в ГИТИСе, когда они были практически соседями в общежитии.

Как передавало ИА Регнум, генпрокуратуру России повторно попросили проверить действия актриса Лии Ахеджаковой на предмет дискредитации ВС России, а также признать ей иностранным агентом. Соответствующее обращение подготовил Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией. Поводом для проверки стало выступление Ахеджаковой в Германии. На сцену артистка вышла с украинским флагом, чем вызвала бурную реакцию среди украинской публики. Ранее актриса многократно осуждала действия России.

11 апреля глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил генпрокурора Игоря Краснова признать Ахеджакову иноагентом и возбудить против неё несколько уголовных дел.

Он предложил привлечь Ахеджакову по статьям о госизмене, дискредитации ВС РФ, возбуждении ненависти либо вражды.

Ранее в соцсетях актриса призывала последовать её примеру и перевести деньги на нужды ВСУ. Комментируя вопрос о том, действительно ли она отправляет деньги Киеву, Ахеджакова заявляла, что ей запретили адвокаты высказываться на данную тему.