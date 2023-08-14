Банк России 15 августа проведёт внеочередное заседание по ключевой ставке
Москва, 14 августа, 2023, 17:39 — ИА Регнум. Центральный банк России 15 августа проведёт внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке, сообщается на сайте регулятора.
«Во вторник, 15 августа, состоится заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки», — говорится в сообщении.
Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров — 10:30 по мск, уточнили в ЦБ.
Напомним, 21 июля российский финансовый регулятор повысил ключевую ставку с 7,5 до 8,5% годовых.
В свою очередь, заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин не исключил, что в сентябре регулятор поднимет ставку рефинансирования.
Научный руководитель Института глобальных исследований Финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский рассказал ИА Регнум, что повышение ключевой ставки Центробанком России может навредить российской экономике.
С одной стороны, по словам эксперта, такие меры принимаются для борьбы с инфляцией, но, с другой стороны, создадут проблемы для российской экономики, так как получить деньги на развитие производства при таком дорогом кредите окажется непросто.