Москва, 14 августа, 2023, 17:39 — ИА Регнум. Центральный банк России 15 августа проведёт внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке, сообщается на сайте регулятора.

Алексей Куденко/ РИА Новости

«Во вторник, 15 августа, состоится заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки», — говорится в сообщении.

Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров — 10:30 по мск, уточнили в ЦБ.

Напомним, 21 июля российский финансовый регулятор повысил ключевую ставку с 7,5 до 8,5% годовых.

В свою очередь, заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин не исключил, что в сентябре регулятор поднимет ставку рефинансирования.

Научный руководитель Института глобальных исследований Финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский рассказал ИА Регнум, что повышение ключевой ставки Центробанком России может навредить российской экономике.

С одной стороны, по словам эксперта, такие меры принимаются для борьбы с инфляцией, но, с другой стороны, создадут проблемы для российской экономики, так как получить деньги на развитие производства при таком дорогом кредите окажется непросто.