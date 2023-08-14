Киев, 14 августа, 2023, 17:38 — ИА Регнум. Сотрудники СБУ задержали двух жительниц Киева за публикации в социальных сетях, им грозит до 12 лет лишения свободы, сообщили в ведомстве.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что женщины якобы ежедневно «разгоняли до 70 фейков в украинском сегменте популярных соцсетей и Telegram-каналов».

По данным СБУ, задержанные публиковали информацию о Вооружённых силах Украины, тем самым вызывая «панические настроения в украинском обществе».

Сейчас киевлянкам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 14 августа суд в Киеве приговорил бывшего генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова к 12 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Его признали виновным в государственной измене, покушении на совершение теракта, а также незаконном обращении с огнестрельным оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.