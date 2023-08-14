Ростов-на-Дону, 14 августа, 2023, 17:34 — ИА Регнум. В одной из многоэтажек в микрорайоне Суворовском в Ростове-на-Дону мужчина напал на жену с ножом на глазах у сына, после чего покончил с собой, сообщило 14 августа издание «161. Ru» со ссылкой на источник в силовых структурах.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Как сообщается в материале, инцидент произошёл 13 августа. Мужчина не менее восьми раз ударил супругу ножом, после чего поднялся на балкон 15-го этажа. Спустя время соседи обнаружили тело мужчины. Женщину госпитализировали в тяжёлом состоянии.

«Следователи проведут ряд судмедэкспертиз, но уже сейчас известно, что в крови мужчины обнаружены алкоголь и синтетические наркотики», — отметил собеседник издания.

Как рассказала изданию живущая в этом доме соседка, в семье конфликты были частыми. В день трагедии ругань в квартире на первом этаже слышали даже во дворе. Кровавая драма произошла на глазах у 10-летнего ребенка, именно он вызвал скорую медицинскую помощь. Прибывшие медики госпитализировали женщину в тяжёлом состоянии.

«Она потеряла много крови, но благодаря тому, что ребёнок не растерялся и сразу вызвал врачей, за жизнь матери сейчас продолжают бороться врачи», — уточнил силовик.

Соседи, выбежавшие на улицу к телу разбившегося соседа, тоже вызвали скорую и полицию. Официальных комментариев о случившемся в специализированных ведомствах не давали.

Как ранее передавало ИА Регнум, в начале августа жительница Анапы зарезала своего трёхмесячного сына, а затем попыталась покончить с собой. После происшествия родственники женщины вызвали скорую помощь и полицию. Прибывшие на место медики констатировали смерть мальчика, а подозреваемую госпитализировали.

В СК РФ уточнили, что фигурантка дела задержана и находится под охраной в лечебном учреждении. В прокуратуре Краснодарского края, в свою очередь, сообщили, что в апреле эта женщина привлекалась к уголовной ответственности за сбыт наркотиков. Вместе с тем из-за её беременности суд предоставил подсудимой отсрочку от наказания. Отец ребенка в его воспитании не участвовал.