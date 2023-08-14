Киев, 14 августа, 2023, 17:28 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский и его партия «Слуга народа» рискуют потерять власть из-за возможного импичмента главы Белого дома Джо Байдена. Об этом 14 августа заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.

LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС Президент Украины Владимир Зеленский

По его словам, поводом для начала процедуры импичмента Байдена станут скандалы с его сыном Хантером. Кроме того, по мнению Соскина, уже осенью сенат откажется предоставить очередной пакет помощи Киеву.

«Это сразу приведёт к отставке Зеленского и «Слуг народа». Тогда придётся отменять военное положение и проводить выборы», — сказал Соскин.

Он добавил, что Зеленского ждёт тяжёлая осень, его падение произойдёт именно через США.

Ранее агентство Reuters написало, что Байдена ожидают трудности при проведении предвыборной кампании в связи с тем, что расследование по делу его сына Хантера выведено на уровень спецпрокурора. Отмечается, что в Демократической партии опасаются, что спецпрокурор может найти что-то неожиданное в этом деле.

Американский эксперт, старший научный сотрудник Центра политики безопасности Стивен Брайен заявил, что ошибки Зеленского и провал контрнаступления могут привести к его свержению.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил корреспонденту ИА Регнум, что в какой-то момент западные кураторы Зеленского поймут, что они проигрывают, а значит, пора менять руководителя киевского режима. Он отметил, что США максимально используют людей для своих целей, выжимают всё, что можно, а потом выбрасывают как ненужный материал.