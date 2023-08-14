Екатеринбург, 14 августа, 2023, 17:30 — ИА Регнум. В Екатеринбурге в квартире многоэтажного дома были обнаружены мумифицированные тела пожилого мужчины и его взрослого сына. Об этом 14 августа сообщило издание E1. RU, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его данным, тела были обнаружены в квартире многоэтажки на улице Ангарской, 46.

Отмечается, что родственники умерших обратились в полицию после того, как получили огромный счёт за коммунальные услуги.

По предварительной информации, тела пролежали в квартире порядка пяти лет. По словам соседей, мужчины страдали заболеваниями: отец был неходячий, а у сына наблюдались «проблемы с головой».

Как передавало ИА Регнум, в Новой Москве местный житель обнаружил висящее на дереве мумифицированное тело. Оно было найдено в лесополосе в Щаповском поселении Троицкого административного округа около посёлка Спортбазы, тело висело на дереве на высоте 5–10 метров. Отмечается, что смерть наступила примерно около двух-трёх лет назад. Причины смерти установит экспертиза.

В марте в Москве два мумифицированных женских тела нашли при демонтаже жилого дома. Выяснилось, что умершие — 86-летняя пенсионерка и её 59-летняя дочь. Мёртвыми в квартире они пролежали по меньшей мере полгода.