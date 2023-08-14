Москва, 14 августа, 2023, 17:09 — ИА Регнум. Певец Дима Билан передал подарки семье из Воронежской области, взявшей под опеку семерых детей из Донецкой Народной Республики, сообщила 14 августа уполномоченный по правам ребёнка в России Мария Львова-Белова.

Кадр из видео Дима Билан

По её словам, Билан давно присоединился к благотворительной акции «Детям — в руки» и вместе с волонтёрами помогает ребятам Донбасса.

«В этот раз он приехал в Воронежскую область — к приемной семье, взявшей под опеку семь братьев и сестер из ДНР», — написала Львова-Белова в Telegram-канале.

Приёмная мать рассказала, что все дети творческие, уже адаптировались и нашли увлечения. Ребята внимательно слушают старших, с радостью играют с другими детьми семьи, учатся у приёмной бабушки ведению хозяйства и порядку.

Дима Билан при встрече с семьёй начал с шуток, всех обнял, со всеми поговорил. Дети показали ему домашних животных и угодья: сад, виноградник, голубятню.

«У вас заповедник получается! Какие вы счастливые ребятки», — поделился своими впечатлениями артист.

Певец подарил семье современную детскую площадку, настоящий городок для игр. Также Билан подарил многодетной семье компьютер, принтер и стиральную машинку, заключила детский омбудсмен.

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Как сообщало ИА Регнум, в рамках ежегодной акции «Собери ребенка в школу» 55 тыс. детей по всей России получили наборы учебных принадлежностей. Организатором акции является партия «Единая Россия». К началу учебного года школьникам из многодетных, нуждающихся и малообеспеченных семей вручают рюкзаки со всем необходимым.