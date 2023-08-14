Москва, 14 августа, 2023, 17:01 — ИА Регнум. Роспотребнадзор отменил требование заполнять анкету о коронавирусной инфекции для прилетающих в Россию из-за рубежа пассажиров. Соответствующее постановление 14 августа опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Известия/Алексей Майшев

Изменения вносятся в постановление главного государственного санитарного врача РФ от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019».

Кроме того, выборочное тестирование на COVID-19 теперь будет проводиться только среди тех, кто прибыл на территорию России из стран, где отмечено ухудшение эпидемиологической ситуации. Ранее выборочное тестирование могло быть проведено на рейсах из любых стран.

Как передавало ИА Регнум, в начале июля Роспотребнадзор отменил нормативы по тестированию населения на COVID-19. В регионах с высоким уровнем рекомендовалось проводить не менее 300 исследований на 100 тыс. населения, в регионах со средним уровнем — не менее 200 тестов на 100 тыс., с низким — не менее 150 на 100 тыс.

Эти нормативы были введены в октябре 2020 года постановлением главного санитарного врача о дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппом. Теперь соответствующие абзацы решено «признать утратившими силу», следует из документа.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что потери российской экономики от недавней пандемии коронавирусной инфекции из расчёта на душу населения составили $306 на человека. В Германии эти потери оцениваются в $4807 на человека, в Австралии — в $5760. Эти цифры, по словам Поповой, говорят о правильности действий российских властей в период пандемии.