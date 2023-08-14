Москва, 14 августа, 2023, 16:54 — ИА Регнум. Россиянин пришёл на гей-парад в Праге с флагом ЛГБТ, на котором был размещён двуглавый орёл. Инцидент не остался без внимания украинских участников шествия, которые потребовали от полиции исключить «пророссийского» мужчину.

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Парад прошёл в минувшую субботу, 12 августа, в Праге. После мероприятия украинская активистка написала в Twitter, что возмущена организацией шествия и бездействием полиции в отношении «нетрадиционных» русских.

Девушка рассказала, что во время парада перед и позади украинской колонны шли россияне, в том числе с радужным флагом и размещённым на нём гербом России.

Активистка пожаловалась полицейским на якобы разжигание «агрессии», но чешские правоохранители не стали задерживать россиянина, потому что демонстрация орла не запрещена в Чехии.

Инцидент привлёк внимание не только украинцев, но и россиян. Представители Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией рассказали ИА Регнум, что направили в Генпрокуратуру письмо с просьбой установить личность гражданина РФ, принимавшего участие на параде, и привлечь его к ответственности по статье «Нарушение порядка официального использования государственных символов Российской Федерации».