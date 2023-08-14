Москва, 14 августа, 2023, 19:04 — ИА Регнум. Специальная служба Финляндии (SUPO) может вербовать россиян, проживающих в финских городах, чтобы выявить данные о разработках российского оружия, либо о политической ситуации в стране, либо о возможности повлиять на эту политическую ситуацию. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Глазунов.

Alexander PÃ¶schel/imageBROKER.com/globallookpress

Ранее в ФСБ рассказали о попытках специальной службы Финляндии вербовать россиян. По словам сотрудников российских спецслужб, SUPO установило плотный контроль за большинством сотрудников посольства и торгпредства России в Хельсинки. Финские спецслужбы вербует местных жителей, говорящих преимущественно на русском языке, которые работают в местах получения профессиональных услуг или осуществляющих мероприятия бытового характера. Через таких завербованных шпионов финская сторона собирает информацию о психологическом портрете дипломатов, об уровне достатка, о семьях, чтобы потом вербовать уже их самих.

Как отметил военный политолог Глазунов, такие спецслужбы, заинтересованные в вербовке рядовых граждан для сбора ценной информации, существуют во всех странах мира. Данные же о вербовке SUPO именно россиян говорят о том, что Хельсинки всё больше начинают воспринимать Москву как противника и врага.

«Финляндия никогда не была нашим другом, в большей степени она занимала просто нейтральный статус. Но финские спецслужбы всегда работали и против Советской власти, так и теперь против новой России. Они всегда будут пытаться вербовать наших дипломатов, даже и обычных граждан для шпионской деятельности. Обычно так собирают информацию против врага, ну, видимо, мы для финнов такие», — отметил Глазунов.

По его словам, спецслужбы действительно могут обладать большими возможностями, чтобы привлечь на сотрудничество в своих интересах самые разные категории граждан — это могут быть и сотрудники магазинов, кафе, прачечных, гостиниц и т.д. А после выяснения дополнительной информации о первых лицах спецслужбам удаётся завербовать и самих, например, государственных деятелей.

«Пытаются вербовать как можно больше лиц, обладающих секретными данными, чтобы выяснить информацию о новейших вооружениях, либо о политической ситуации в стране, либо о возможности повлиять на эту политическую ситуацию», — дополнил военный политолог.

Угрозы безопасности России с западных направлений за последнее время кратно выросли, заявил в августе 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу. Вступление Финляндии в НАТО, а также возможное присоединение к альянсу Швеции ухудшили ситуацию с безопасностью, отметил министр. На территории Финляндии могут быть размещены не только воинские контингенты, но и ударные вооружения, способные наносить удары по объектам на северо-западе России.

Директор ЦРУ Уильяма Бернс считает, что в России есть недовольные проведением специальной военной операции на Украине, что даёт большие возможности для вербовки агентов. По словам Бернса, подобные ситуации возникают редко, раз в поколение. ЦРУ не собирается упускать такую возможность.

Как сообщало ИА Регнум, ЦРУ в мае 2023 года создало Telegram-канал, через который пытается вербовать жителей России. В нём разметили сообщение, что американская служба ищет «сочувствующих». Ведомство также выложило видеоролик с призывом сообщать в США о российской экономике и представителях руководства страны.