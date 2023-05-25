Москва, 14 августа, 2023, 18:46 — ИА Регнум. Украине дают понять, что если она сойдёт с жёсткой позиции о возвращении к границам 1991 года, то у США появится больше возможностей для поиска компромиссной формулы, которая позволит остановить боевые действия. Об этом корреспонденту ИА Регнум 14 августа заявил политолог-американист Борис Межуев.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее политический консультант Госдепартамента и Минобороны США Эдвард Люттвак в интервью заявил, что если Украина хочет прекращения вооружённого конфликта на её территории, то она должна забыть о Крыме.

Межуев рассказал, что до этого Люттвак уже выступил с большой статьей, в которой констатировал, что украинское наступление было обречено с самого начала, так как подобные операции могут быть успешными только в случае неожиданности. А поскольку неожиданности не было, всё было бессмысленно.

«Но, как пишет Люттвак, у Украины есть выход: начать полномасштабную войну за «освобождение территорий» и мобилизовать три миллиона человек. То есть вступить в очень длинный, кровопролитный и тяжёлый конфликт. В этих рассуждениях Люттвака есть подводный камень — он фактически говорит, что если Киев хочет выполнить план Зеленского, то Украине придётся лечь костьми, — сказал Межуев. — Именно поэтому Люттвак говорит о том, что властям Украины пора забыть о Крыме и понять, что он не будет отвоеван».

Как пояснил Межуев, логика Люттвака такая: если Украина сойдёт с жёсткой позиции и перестанет настаивать на возвращении к границам 1991 года, то у американцев будет больше свободы манёвра для достижения формулы компромисса. Тогда дело сдвинется с мёртвой точки и попытки поиска дипломатической формулы мира пойдут более успешно.

При этом аналитика Люттвака не предполагает автоматической формулы мира, тем более что Россия не собирается отдавать Запорожскую и Херсонскую область и даже не имеет права сделать это согласно Конституции.

«Однако, если Украина перестанет говорить про 1991 год, тогда США смогут предложить какую-то условную формулу манёвра, заручившись согласием Украины рассматривать компромиссные варианты. Вот что хочет сказать Люттвак», — уверен Межуев.

Если же Украина продолжит жёстко стоять на позиции возвращения к границам 1991 года, тогда всё возвращается к мобилизации трёх миллионов и войне до последнего украинца. И Люттвак как бы даёт Киеву понять, что в таком случае ответственность за происходящее будет лежать не на США, а на Украине, которая сама выберет себе такую судьбу.

Люттвак же намекает Украине, что терпение Вашингтона не беспредельно. Особенно если учесть, что в США имеет место катастрофический обвал поддержки Украины среди избирателей.

«CNN уже сообщило об этом — чаша весов наклонилась в другую сторону. И больше 55% выступают против оказания Украине новой помощи. Очевидно, что этот показатель будет расти и к 2024 году может автоматически внести Трампа в Белый дом. Очевидно, что настроения избирателей, на которые опираются республиканцы, — скепсис в отношении Украины. Это сильнейший фактор успеха», — добавил Межуев.

Однако он подчеркнул, что никто в США не считает, что Украина в результате дипломатических переговоров откажется от каких-то территорий, которые считает своими. Речь идёт о готовности пойти на перемирие, прекратить ведение огня, а вопрос о территориях отложить до некого очень отдалённого времени, когда общий политический климат изменится во всех странах.

Если же Украина продолжит добиваться отвоевания территорий, то, естественно, мирной жизни для неё не будет. Никто не станет вкладывать деньги в постоянно воюющее государство.

«Иными словами, готова ли Украина быть страной, а не просто вооружённым, разбойным отрядом для нападения на Россию? Вот экзистенциальный вопрос, который перед Украиной ставит Люттвак. Он говорит: либо вы хотите остаться государством, и тогда вам придётся договариваться с Россией, либо вы хотите продолжить бороться, и в таком случае вам придётся распрощаться с надеждой, что Америка всегда и везде будет вас поддерживать», — заявил Межуев.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Люттвака, хорошей причиной для завершения конфликта может считаться то, что инфраструктура Украины разрушается каждый день, и чтобы остановить боевые действия, Киеву необходимо забыть о Крыме тем более что вернуть его власти Украины всё равно не смогут. Однако, если власти Украины последуют его советам, они смогут сохранить независимость и возможность принимать самостоятельные решения, например о вступлении в Североатлантический альянс.

До этого бывший главком американской армии в Европе Бен Ходжес написал, что возврат Крыма — это стратегическая цель Киева и что ради её достижения власти Украины готовы убивать жителей полуострова и брать их в плен.

В свою очередь, доцент кафедры политологии Университета Колорадо Питер Харрис заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не откажется от идеи захвата Крыма и Донбасса и поэтому не согласится на мирное урегулирование.