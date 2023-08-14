Москва, 14 августа, 2023, 17:10 — ИА Регнум. В Москве умер Лев Китаев — участник самой пожилой танцевальной пары России, вместе со своей партнёршей Майей Качиной он является рекордсменом Книги рекордов России. Ему было 90 лет. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Кадр из видео Лев Китаев с партнершей Майей Качиной

13 августа на 91-м году жизни скончался танцор и преподаватель танцев Лев Китаев. Танцор ушёл из жизни дома, рядом с ним, как и всегда в последние годы, была его 85-летняя партнёрша Майя Качина. Хоть они и не были парой в привычном понимании, но большую часть времени проводили вместе. Лев Васильевич в какой-то момент переехал к Майе Тимофеевне, чтобы отдать свою квартиру взрослым внукам.

«В квартире в Конаковском проезде скончался 90-летний мужчина. Причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность», — рассказал собеседник агентства.

Лев Васильевич Китаев родился 11 апреля 1933 года. Большую часть своей жизни он посвятил точным наукам, защитил кандидатскую и выпустил более 300 научных статей в области электроники. Китаев отработал радиоинженером в оборонной промышленности около 40 лет. Лев Васильевич стал разработчиком уникального прибора для одного из отечественных космических спутников. Но к выходу на пенсию его стало подводить здоровье, Лев Васильевич пережил инфаркт и паралич обеих ног. После этого он открыл для себя танцы. Они стали для него и способом поддержания физической формы, и новым смыслом жизни. Чтобы иметь возможность брать уроки танцев, пенсионер сдавал комнаты в своей квартире. Позже он и сам получил диплом и стал преподавателем. Его учениками в том числе были незрячие люди, которые приходили на занятия к Китаеву во Всероссийском обществе слепых. Со своей партнёршей Майей Качиной Лев Васильевич познакомился на танцевальном вечере в московском парке «Сокольники» более 25 лет назад. С тех пор они дуэтом выступили около 3 тысяч раз. Эта яркая энергичная пара приковывала к себе взгляды на любом мероприятии. В 2019 году они попали в Книгу рекордов России как самая пожилая танцующая пара, а за год до этого стали седьмыми в мире по бальным танцам. Лев и Майя танцевали вместе латиноамериканские, европейские, бальные и русские народные танцы.