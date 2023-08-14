Москва, 14 августа, 2023, 16:55 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев 14 августа опубликовал в своём Telegram-канале шуточный диалог двух жителей Финляндии о причинах вступления страны в НАТО.

Иван Шилов ИА Регнум

В частности, Медведев написал, сопроводив публикацию изображением двух кричащих людей:

«— Пекка, а зачем наша страна вступила в НАТО?

— Нам угрожают русские.

— А почему они нам угрожают?

— Потому, Матти, что мы вступаем в НАТО».

Как передавало ИА Регнум, 4 апреля 2023 года Финляндия вошла в состав НАТО, став 31-м участником военного альянса. После этого отношения Москвы и Хельсинки осложнились. В частности, финские власти выслали девять российских дипломатов и почти полностью заблокировали банковские переводы для обслуживания российского посольства. Москва предприняла симметричные меры.

Кроме того, в Финляндии ужесточили въезд в страну для российских граждан, а также ограничили транзит в другие страны. После этого в республике сообщили об упадке экономики без туристов из России. Многие финские компании стали банкротами, многие жители восточной части страны лишились заработка.

Как отметил министр иностранных дел Сергей Лавров, Россию поразило, как быстро Швеция и Финляндия отказались от нейтралитета ради вхождения в Североатлантический альянс (НАТО). Лавров уточнил, что альянс хочет осваивать территорию Швеции и Финляндии, а также намеревается развернуть инфраструктуру у российских границ, и добавил, что Москва знает, какие меры в связи с этим нужно принимать и реализовать для обеспечения безопасности.

Министр обороны Сергей Шойгу, в свою очередь, заявил в августе, что угрозы безопасности России с западных направлений за последнее время кратно выросли. Вступление Финляндии в НАТО, а также возможное присоединение к альянсу Швеции ухудшили ситуацию с безопасностью, отметил министр.

На территории Финляндии могут быть размещены не только воинские контингенты, но и ударные вооружения, способные наносить удары по объектам на северо-западе России, добавил министр, отметив, что будут приняты все необходимые ответные меры.