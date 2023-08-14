Москва, 14 августа, 2023, 16:37 — ИА Регнум. Произведенный в Москве прибор для навигации обеспечивает высокую точность полета автоматической станции «Луна-25» в космическом пространстве и посадки в сложных условиях Южного полюса Луны, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Напомним, 11 августа к естественному спутнику Земли была запущена первая в современной истории России автоматическая станция.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Прибор для навигации станции «Луна-25» разработали в Москве

Россия впервые за 45 лет осуществляет запуск автоматического аппарата на Луну для исследования и практического использования спутника Земли и околоземного пространства.

«Столичному Научно-производственному центру автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина поставили задачу в кратчайшие сроки создать полностью российский прибор. Так, был разработан инерциальный блок «Биус-Л», который предназначен для определения ориентации и ускорений при помощи оптоволоконных гироскопов и акселерометра», — отметил Овчинский. Он добавил, что блок построен полностью на отечественных комплектующих, включая электронику.

Интегрированная инерциально-спутниковая система управления для разгонного блока (РБ) «Фрегат», который вывел станцию на траекторию полета к Луне, также разработана в АО «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина» («НПЦАП»).

Система управления отвечает за эффективное выполнение всех задач по выведению космических аппаратов на целевые орбиты или отлетные от Земли траектории. «Для «Фрегата» это 117-й пуск в истории», — отметил первый заместитель генерального конструктора Александр Сапожников.

На сегодняшний день в Москве работает более 30 крупных и средних организаций ракетно-космической отрасли. Ученые, инженеры и конструкторы разрабатывают и производят ракеты-носители, разгонные блоки, космические аппараты, комплектующие, электронику и специальную краску для летательных аппаратов, зеркала для антенн, питание и одежду для космонавтов.

Москва — город с развитым производством. В городе работает почти четыре тысячи промышленных площадок, а ежегодно открываются от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Размещение производства в столице открывает инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре, а также большому количеству мер системной поддержки города. Предприятия легкой промышленности города могут воспользоваться более чем 20 инструментами, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме того, в Москве действует ряд антикризисных мер поддержки.