Санкт-Петербург, 14 августа, 2023, 16:42 — ИА Регнум. Шоумен Стас Барецкий протаранил шлагбаум на въезде на Западный скоростной диаметр (ЗСД) — платную автотрассу в Петербурге, сообщил 14 августа его PR-директор Вадим Горжанкин. Таким образом шоумен выступил против развития платных дорог в России, заявил Горжанкин.

Сергей Коньков/ТАСС Стас Барецкий

На видеозаписи, которая есть в распоряжении ИА Регнум, видно, как Барецкий за рулём автомобиля подъезжает к одному из пропускных пунктов на ЗСД, не останавливается для оплаты проезда, таранит шлагбаум и продолжает движение.

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«В настоящее время со мной уже связались представители правоохранительных органов. Я ожидаю ареста. Я не был пьян, как об этом говорят», — отметил в свою очередь сам шоумен.

Строительство ЗСД (обход центральных районов Петербурга с западной стороны) началось в 2005 году, первый участок трассы был открыт в 2008 году, движение по всей дороге от морского порта Петербурга и кольцевой автодороги до трассы «Скандинавия» — в 2016 году.

Стоимость проезда по ЗСД зависит от наличия транспондера и протяжённости пересекаемого участка. Без наличия транспондера стоимость проезда по всей трассе составляет 1 тыс. рублей.

Барецкий знаменит своим эпатажным и скандальным поведением. Так, в апреле 2023 года он заявил, что договорился с Аллой Пугачёвой и Максимом Галкиным (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) о покупке их замка в деревне Грязь и о намерении перестроить объект под центр ритуальных услуг. Знакомый с певицей продюсер Сергей Дворцов заявил, что эта информация не соответствует действительности.