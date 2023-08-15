Москва, 15 августа, 2023, 09:30 — ИА Регнум. Малый и средний бизнес получил за первые шесть месяцев 2023 года более 215,1 млрд рублей под поручительства, выданные региональными гарантийными организациями (РГО). За аналогичный период прошлого года показатель был на уровне 98,7 млрд рублей.

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РГО входят в Национальную гарантийную систему (НГС), ее оператором является Корпорация МСП. «Поручительство при недостаточности залогового обеспечения — один из самых востребованных инструментов у бизнеса», — пояснила замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова. Количество заемщиков выросло в два раза: за первые 6 месяцев 2023 года поручительством воспользовались почти 12 тысяч предпринимателей, тогда как в 2022-м — 5,8 тысячи. «По объемам привлеченного под инструменты РГО финансирования наибольший рост по отношению к первому полугодию 2022 года продемонстрировала сфера перевозок и логистики — почти 14 млрд рублей, услуги — более 30 млрд, производство — 44 млрд рублей», — добавила замминистра.

Рост спроса на гарантийные поручительства отмечен также в сферах торговли (69,8 млрд рублей), строительства (23 млрд рублей) и сельского хозяйства (33 млрд рублей). Ряд регионов показал значительный рост выдачи поручительств — республики Тыва и Хакасия, Воронежская, Псковская Рязанская, Самарская, Свердловская, Смоленская и Челябинская области.

«Механизм предоставления поручительств и гарантий — это то, что помогает предпринимателям привлекать заемные средства в свой бизнес на приемлемых условиях», — заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. По его словам, малым и средним предприятиям, у которых недостаточно собственного залогового обеспечения для предоставления банкам при кредитовании, доступны инструменты Национальной гарантийной системы. «Речь идет, прежде всего, о «зонтичных» поручительствах и гарантиях РГО», — пояснил Исаевич.

Тройку регионов-лидеров по суммарному объему полученной с участием РГО финансовой поддержки возглавила Москва (свыше 33,6 млрд рублей), Свердловская область (почти 15,7 млрд) и Московская область (более 13,3 млрд рублей).

Ранее, подводя итоги реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» за первые шесть месяцев 2023 года, курирующий его первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов отметил, что сегодня МСП доступен широкий спектр льготных финансовых продуктов. Их предоставляют в банках, региональных микрофинансовых и гарантийных организациях. За первое полугодие уже заключено более 53 тыс. договоров на общую сумму свыше 770 млрд рублей.