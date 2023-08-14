Москва, 14 августа, 2023, 16:33 — ИА Регнум. В России общественные штабы по наблюдению за выборами продолжают обучать наблюдателей, до конца августа этот процесс завершится, сообщили в ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

Владимир Смирнов/ТАСС

По словам руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Псковской области Ильи Стрелкова, в регионе готовятся 26 выездных семинаров, в целом же пул наблюдателей уже сформирован.

В свою очередь, председатель Общественной палаты Херсонской области Игорь Качур заявил, что в регионе готовы к проведению выборов и полноценной наблюдательной работе, несмотря на сложную обстановку и наличие чрезвычайных ситуаций.

Отмечается, что во Владимирской области Общественный штаб по наблюдению за выборами планирует провести до конца августа 20 обучающих семинаров, всего штаб планирует подготовить порядка 2,5 тыс. человек. В Тюменской области подготовят более 2,3 тыс. человек.

Как сообщало ИА Регнум, единый день голосования в 2023 году пройдёт в России 10 сентября. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области впервые примут в нём участие. На выборы высших должностных лиц в 21 регионе России выдвинуты 125 кандидатов, из которых 115 от 18 политических партий и 10 — самовыдвиженцы.

Общественная палата России и политические партии в ходе выборов в сентябре будут совместно вести подготовку наблюдателей и контроль за всеми формами голосования, в том числе за системой дистанционного электронного голосования.