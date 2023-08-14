Берлин, 14 августа, 2023, 15:58 — ИА Регнум. Соединённые Штаты хотят использовать Африку в собственных интересах, несмотря на то, что Франция надеется сохранить влияние в этом регионе. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил германский политолог Александр Рар.

ISSIFOU DJIBO/EPA/ТАСС

По его словам, у Парижа сложилось чёткая установка — решением кризисных ситуаций в регионе должна заниматься именно Франция.

«В то же время для США Африка — еще один инструмент для обеспечения мирового господства», — отметил он.

Именно поэтому Вашингтон, считает Рар, угрожает мятежникам в Нигере применением силы, если новое правительство не вернётся на орбиту западного влияния.

Францию пугает сложившаяся обстановка, поскольку она крайне слаба для того, чтобы играть заметную роль в борьбе за Африку, заключил политолог.

Ранее ИА Регнум сообщало, что захватившие власть в Нигере мятежники собираются предъявить обвинения в государственной измене свергнутому президенту страны Мохамеду Базуму.

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) вслед за Соединёнными Штатами Америки и Францией поддержало скорейшее начало операции по военной интервенции в Нигер.

В свою очередь, мятежники, захватившие власть в Нигере, на встрече с прибывшей в Ниамей и. о. заместителя госсекретаря США Викторией Нуланд пригрозили, что убьют свергнутого президента республики Базума, если соседние государства вторгнутся в страну.