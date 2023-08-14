Москва, 14 августа, 2023, 15:58 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили в зоне спецоперации (СВО) миномёт Alakran производства Испании, сообщил 14 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток потери противника составили до 30-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, а также самоходный миномет Alacran производства Испании», — рассказал он.

Как передавало ИА Регнум, по данным Минобороны на 4 августа, за два месяца ВСУ лишились 4,9 тыс. единиц техники, среди которых 76 американских артсистем М-777, 84 самоходных артиллерийских установки из Польши, США, Франции и Германии. В частности, за этот период украинская армия потеряла более 1,8 тыс. танков и боевых бронированных машин, в том числе 25 танков Leopard.

Кроме того, Украина с начала так называемого контрнаступления в июне–июле потеряла уже более 43 тыс. военных. Причём данный показатель не включает эвакуированных в госпитали Украины и за рубеж раненых и иностранных наёмников, а также военнослужащих, ликвидированных в результате ударов высокоточным оружием большой дальности в тыловых районах.

Между тем обозреватель портала The Messenger Джошуа Китинг отмечал, что американские БМП Bradley оказались одним из самых часто уничтожаемых видов западной военной техники, которую поставили Украине. Он указал, что, по одной из оценок, 20% задействованного ВСУ в контрнаступлении вооружения, включая большое количество западного, повредили или уничтожили в первые две недели. После этого украинские военные скорректировали тактику, а западным странам теперь, возможно, снова придётся напрягаться для поставок Киеву оружия.