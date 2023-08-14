Москва, 14 августа, 2023, 15:53 — ИА Регнум. ВСУ потеряли за сутки до 240 военнослужащих на южнодонецком направлении. Об этом 14 августа сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Танк Т-90М «Прорыв» ВС России в зоне проведения СВО

«В результате боёв уничтожено до 240 украинских военнослужащих», — сказал Конашенков.

Кроме того, ВСУ потеряли три бронемашины, три автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходную артиллерийскую установку Cezar французского производства.

По словам представителя Минобороны, на южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение противнику в районах населённых пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы России за сутки отразили шесть атак украинских военных на донецком направлении в районах населённых пунктов Белогоровка (ЛНР), Водяное, Красногоровка и Невельское (ДНР). Потери противника на этом направлении составили до 150 военнослужащих, два танка, три бронемашины, пять автомобилей, гаубицы FH-70 производства Британии и «МСТА-Б».