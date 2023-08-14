Москва, 14 августа, 2023, 15:39 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу распорядился в кратчайшие сроки наладить производство новой авиационной пакеты РВВ-МД класса «воздух-воздух».

Евгений Биятов/РИА Новости

Максимальная дальность пуска данной управляемой ракеты класса «воздух-воздух» малой дальности и ближнего высокоманёвренного воздушного боя составляет 40 км.

«Рассчитываю, что вы в кратчайшие сроки развернёте производство данного изделия», — сказал Шойгу главе НПО «Курганприбор» (разработчика ракеты) Фёдору Колосовникову в ходе осмотра стенда предприятия на форуме «Армия-2023».

Колосовников пообещал приложить все усилия для оперативного выполнения поручения.

Как сообщало ИА Регнум ранее, холдинг «Росэлектроника» представил на форуме обновлённую модификацию автоматизированной системы управления войсками «Поляна-Д4М1». Комплекс получил возможность сопряжения с авиацией ВВС и ВМФ. Разработка позволяет одновременно сопрягать до 14 объектов и обеспечивает защиту территории площадью 800 на 800 км.

Форум «Армия-2023» проходит в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа. Шойгу ранее заявил о планах заключить на форуме контракты на общую сумму более 433 млрд рублей. Он также рассказал, что в работе салона примут участие чуть менее 1,5 тыс. предприятий, которые представят около 28 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения.

На форуме свою продукцию экспонируют 80 иностранных организаций, заявил в своём обращении по случаю открытия «Армии-2023» президент России Владимир Путин. Он призвал иностранные компании активно развивать военно-техническое сотрудничество.