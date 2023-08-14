Москва, 14 августа, 2023, 15:31 — ИА Регнум. Платёжный сервис Qiwi предостерёг клиентов от сотрудничества с ненадёжными посредниками из-за роста числа попыток мошенничества с кошельками, сообщили 14 августа в пресс-службе компании.

Донат Сорокин/ТАСС

«При наличии подозрения в незаконной активности на кошельках мы временно блокируем их до подтверждения личности владельца и отсутствия признаков сомнительных операций», — рассказали РИА Новости в Qiwi.

Как отмечали ранее в платёжном сервисе, в интернете появилось множество предложений о выводе денег с Qiwi-кошелька. В компании призвали клиентов сообщать в службу поддержки, если кто-то предлагает им незаконный способ обналичить средства.

Как передавало ИА Регнум, мошенники всё активней используют интернет для обмана доверчивых россиян, чаще всего для этого используют онлайн-игры, матричные пирамиды и псевдообразовательные платформы.

Кроме того, начальник управления защиты корпоративных интересов банка ВТБ Дмитрий Ревякин предупредил, что мошенники стали обманывать клиентов банков при помощи легенды о замене социальных карт.

По его словам, мошенники звонят банковским клиентам на городские номера, представляются сотрудниками органов соцподдержки и предлагают обновить действующие социальные карты. В случае согласия клиента мошенники просят назвать мобильный номер якобы для отправки СМС-кода о готовности социальной карты, на самом деле клиенту приходит СМС с кодом для восстановления доступа в личный кабинет банка.