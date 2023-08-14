Киев, 14 августа, 2023, 15:19 — ИА Регнум. Суд в Киеве приговорил бывшего генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова к 12 годам тюрьмы с конфискацией имущества за государственную измену, сообщили 14 августа в офисе генерального прокурора страны.

Стрингер/РИА Новости

Суд признал Шайтанова виновным в государственной измене, покушении на совершение теракта, а также незаконном обращении с огнестрельным оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

«Он приговорен к 12 годам за решеткой с конфискацией имущества», — сообщили в Генпрокуратуре.

По данным украинского информационного агентства УНИАН, речь идёт о Валерии Шайтанове.

Как сообщало ИА Регнум, ранее сотрудники Службы безопасности Украины задержали депутата Верховной рады от президентской фракции «Слуга народа» при получении взятки.

В июле бывшего военкома Одесской области Евгения Борисова задержали в Киеве по делу о получении взятки.