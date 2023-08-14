Копенгаген, 14 августа, 2023, 15:17 — ИА Регнум. Истребители Военно-воздушных сил Дании в ночь на 14 августа поднимались в небо для сопровождения в международном воздушном пространстве двух российских самолётов над Северным морем, заявили в министерстве обороны Дании.

(сс) wallycacsabre F-16 ВВС Дании

«Истребители F-16 минобороны Дании были в воздухе до утра для идентификации двух российских самолётов в международном воздушном пространстве над Северным морем»,— сказано в сообщении, размещённом на странице ведомства в социальной сети Х (Twitter).

При этом в минобороны Дании уточнили, что в воздушное пространство страны российские самолёты на входили.

В июне 2023 года представители ВВС Великобритании сообщили, что британские и шведские истребители перехватили российский разведывательный самолёт и истребитель вблизи Швеции. При этом также отмечалось, что российские самолёты в воздушное пространство Швеции не входили. Кроме того, в сообщении указывалось, что действия их экипажей были профессиональными.

В мае 2023 года в Объединённом командовании аэрокосмической обороны Северной Америки заявили, что поднимали истребители в воздух для перехвата российских самолётов возле Аляски. Утверждалось, что специалисты NORAD засекли группу боевых машин, состоящую из Ту-95, Ил-78 и Су-35.

В Министерстве обороны России ранее неоднократно отмечали, что все полёты самолётов Воздушно-космических сил РФ выполняются в строгом соответствии с действующими международными нормами.