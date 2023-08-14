Москва, 14 августа, 2023, 15:23 — ИА Регнум. Минобороны России заказало партию автомобилей «Тигр-М» в варианте «Безумный Макс» с усиленной защитой для охраны колонн. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на информированный источник.

Кирилл Брага/РИА Новости Бронеавтомобиль «Тигр-М»

По его данным, в новой версии «Тигр-М» оснащен дополнительными бронелистами, соответственно автомобиль имеет повышенную защиту, среди разработчиков машина получила рабочее название «Безумный Макс», масса машины — 7,8 тонны, экипаж — 9 человек.

Отмечается, что Минобороны уже приобрело несколько таких бронеавтомобилей. «Безумный Макс» предназначен для охраны колонн военной техники на марше, а также прикрытия районов развёртывания войск и ведения разведки.

Уточняется, что этот броневик способен эффективно поражать пехоту и легкую бронетехнику, а также небольшие дроны. На его вооружении стоит пулемёт 12,7 мм «Корд» или 7,62 мм ПКТМ, система постановки завес «Туча». Машина впервые была представлена на форуме «Армия-2023».

Как передавало ИА Регнум, оружейный салон «Армия-2023» проходит в подмосковной Кубинке (парк «Патриот») с 14 по 20 августа. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о планах заключить на форуме контракты на общую сумму более 433 млрд рублей. Он также рассказал, что в работе салона примут участие чуть менее 1,5 тыс. предприятий, которые представят около 28 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения.

На форуме будут представлены разработки, прошедшие испытания в реальной боевой обстановке, а к участию в мероприятии приглашены главы оборонных ведомств 108 стран мира, рассказал министр.

Холдинг «Росэлектроника» на форуме «Армия-2023» представил обновлённую модификацию автоматизированной системы управления войсками «Поляна-Д4М1». Отмечается, что комплекс получил возможность сопряжения с авиацией Военно-воздушных сил и Военно-морского флота. Разработка позволяет одновременно сопрягать до 14 объектов, обеспечивает защиту территории площадью 800 на 800 км.