Байкальск, Иркутская область, 14 августа, 2023, 15:01 — ИА Регнум. Премьера аудиоспектакля «Путь воды» состоялась в городе Байкальске Иркутской области 12 августа. В десяти главах аудиоспектакля местные жители рассказывают истории о месте, где они живут.

ВЭБ. РФ Премьера аудиоспектакля «Путь воды» в Байкальске

В этот день в организованных открытых прослушиваниях спектакля участвовали более 100 местных жителей, которые в наушниках вместе с героями события прошли «Путь воды» в Байкальске. На доступных площадках количество прослушиваний со дня премьеры превысило 500 пользователей.

ВЭБ. РФ Премьера аудиоспектакля «Путь воды» в Байкальске

В спектакле, созданном по инициативе ВЭБ. РФ, нет профессиональных актёров. Более 50 его героев — это жители Байкальска и несколько иркутян, чья профессиональная деятельность тесно связана с городом. Проект существует не только в цифровом виде: благодаря ему в Байкальске появилось десять новых арт-объектов, созданных мастерами-мозаистами Иркутской области. На каждый из них нанесён уникальный QR-код, просканировав который, можно прослушать конкретную главу спектакля. Десять арт-объектов с QR-кодами формируют маршрут для десяти глав спектакля, от побережья Байкала до горы Соболиной.

ВЭБ. РФ Премьера аудиоспектакля «Путь воды» в Байкальске

ВЭБ. РФ Премьера аудиоспектакля «Путь воды» в Байкальске

Байкальск стал третьим городом России, где реализован проект аудиоспектакля-променада. По словам председателя ВЭБ. РФ Игоря Шувалова, такие социокультурные акции — один из мощных востребованных инструментов по сопровождению бизнес-проектов ВЭБ. РФ и вовлечению жителей в позитивные изменения.

ВЭБ. РФ Премьера аудиоспектакля «Путь воды» в Байкальске

«Город — это не только здания, дороги, сети и коммуникации. Это сообщество людей, которые по-особенному относятся к тому месту, в котором живут, к его истории, традициям, культуре, окружающей природе. Любая городская среда не будет современной и самодостаточной, если не будет социокультурного развития», — отметил Игорь Шувалов.