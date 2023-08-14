Москва, 14 августа, 2023, 17:37 — ИА Регнум. Рубль ослабел под действуем двух главных факторов: дефицита бюджета и быстрого изменения структуры торгового баланса, считает Сергей Хестанов, доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС. Об этом он заявил 14 августа корреспонденту ИА Регнум.

Дарья Антонова ИА Регнум

Ранее помощник президента России Максим Орешкин сказал, что основная причина ослабления рубля — это мягкая денежно-кредитная политика, и предположил, что уже в ближайшее время курс российской валюты нормализуется.

Как пояснил Хестанов, обычно за какими-то сильными и скачкообразными движениями валютного курса в течение буквально нескольких месяцев наступает период, когда курс если и колеблется, то не в очень широких пределах. Поэтому, как полагает Хестанов, скорее всего, некоторая промежуточная стабилизация наступит довольно быстро.

При этом он напомнил, что «нормального» курса рубля не существует, так как нет научно обоснованной теории, которая с высокой точностью позволяла бы вычислить некий справедливый курс рубля. По сути любой курс, который формируется в условиях свободно функционирующего биржевого рынка, является справедливым.

Что касается сильных колебаний валютного курса, то, как заметил Хестанов, они происходят, когда одновременно срабатывают несколько факторов. В нынешней ситуации это дефицит бюджета (стратегический фактор) и быстрое изменение структуры торгового баланса (тактический).

«У нас довольно высокую долю в экспорте стал занимать рубль и валюты дружественных стран, а доля евро и доллара в оплате за российской экспорт резко сократилась. То есть имеет место банальная нехватка долларов и евро относительно обычного спроса на эти валюты», — констатировал Хестанов.

По его словам, частично российские импортёры уже адаптируются к тому, чтобы шире применять рубль для своих закупок. Однако для этого нужно время. Обычно на такие изменения требуется несколько месяцев.

При этом экономист согласился с Орешкиным, который посетовал на то, что слабый рубль мешает структурной перестройке российской экономики и негативно влияет на доходы населения.

«Очень заметно дорожает закупка оборудования. А для структурной перестройки его требуется довольно много, — сказал Хестанов. — Слабый рубль влияет на доходы населения. У нас довольно стабильно около трети потребительской корзины — это импортные товары. Соответственно, при ослаблении рубля они дорожают — растёт инфляция, а реальные доходы граждан падают».

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Орешкина, интересам российской экономики соответствует сильный, а не слабый рубль.

До этого стало известно, что курс доллара в ходе торгов на Московской бирже преодолел отметку в 100 рублей впервые с 23 марта 2022 года. Что касается евро, то он превысил 111 рублей.

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин назвал решающим фактором ослабления рубля дисбаланс между импортом и экспортом товаров и услуг.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что большинству граждан РФ «наплевать на соотношение рубль — доллар».