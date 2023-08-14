Москва, 14 августа, 2023, 15:03 — ИА Регнум. Мосгорсуд 14 августа отказался перевести под домашний арест блогера Лерчек (Валерию Чекалину), которая подозревается в неуплате налогов и легализации денежных средств.

Григорий Сысоев/РИА Новости Блогер Валерия Чекалина

«Постановление Пресненского районного суда Москвы от 21 июля оставить без изменения, апелляционное представление — без удовлетворения», — огласила решение судья.

Ранее прокуратура Москвы направила в Пресненский районный суд столицы апелляционное представление, оспорив отказ поместить Чекалину под домашний арест. Прокуратура утверждала, что обвиняемая, пользуется средствами связи и общается со свидетелями по уголовному делу. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении просьбы, прокуратура обжаловала это решение.

Пресненский суд вместо запрошенного обвинением домашнего ареста в виде меры пресечения запретил ей использовать средства связи и интернет, а также общаться со свидетелями и другими фигурантами по уголовному делу, если это не близкие родственники. Как передавалоИА Регнум, уголовное дело о неуплате налогов на 300 млн рублей против Валерии и её супруга Артёма Чекалиных было возбуждено в марте.

Выяснилось, что Чекалина в период с июля 2020 по июль 2022 года превысила допустимый лимит доходов в 150 млн рублей в год. Уточняется, что блогер получила эти средства в ходе проведения фитнес-марафонов.

Кроме того, по данным следствия, Валерия и Артём Чекалины в апреле 2021 года легализовали более 130 млн рублей, добытых преступным путем, приобретя на них валюту США, и тем самым замаскировав связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения. В мае адвокат Константин Третьяков сообщил, что блогеры Чекалины погасили задолженность по налогам.