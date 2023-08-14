Пекин, 14 августа, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Власти Китая поздравили Россию с успешным запуском лунной станции «Луна-25», сообщили 14 августа в пресс-службе МИД КНР.

Сергей Савостьянов/ТАСС Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с автоматической космической станцией (АМС) «Луна-25» с космодрома Восточный

«Мы обратили внимание на соответствующие сообщения, поздравляем Россию с успешным запуском ракеты», — сообщили РИА Новости в китайском внешнеполитическом ведомстве.

Там также отметили, что Пекин всегда придавал большое значение международному сотрудничеству в области космоса.

Как сообщало ИА Регнум, межпланетный космический аппарат запустили в ночь на 11 августа с космодрома Восточный.

Прилунение станции должно произойти 21 августа. В первые часы она передаст на Землю первые снимки. «Луна-25» сядет в районе Южного полюса естественного спутника Земли, где учёные предполагают наличие большого количества воды.