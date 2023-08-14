Санкт-Петербург, 14 августа, 2023, 14:58 — ИА Регнум. 24-летняя девушка открыла стрельбу после того, как не смогла выйти из квартиры в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило РЕН ТВ, ссылаясь на источник.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По его данным, вечером 13 августа один из местных жителей на проспекте Обуховской Обороны услышал женский крик из соседней квартиры. Выйдя на балкон, мужчина увидел соседку, которая сообщила ему, что два дня назад друзья оставили её в квартире одну, закрыв дверь, теперь она не может выбраться из дома.

Мужчина вызвал стражей порядка, которые попытались пообщаться с девушкой через дверь, в это время в квартире прозвучал выстрел, пояснил источник.

Как оказалось, девушка обнаружила карабин и решила избавиться от преграды в виде запертой двери, расстреляв её.

Уточняется, что квартира, в которой находилась девушка, сдавалась в аренду, полицейские вызвали на место хозяина жилья, попросив освободить «пленницу», арендодатель оперативно приехал на место происшествия и открыл входную дверь своим ключом.

По информации телеканала, зайдя в квартиру, сотрудники полиции обнаружили там девушку в состоянии измененного сознания. По её словам, она употребляла наркотические средства и алкоголь.

Отмечается, что в жилище также был обнаружен охотничий карабин «Вепрь-12», из которого и стреляла девушка, а также патроны. По словам «пленницы», оружие принадлежит одному из её друзей.

Девушку доставили в отдел полиции, в отношении неё был составлен административный протокол, она была помещена в изолятор. В настоящее время стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как передавало ИА Регнум, мастера по вскрытию замков вызвали в одну из квартир в Гоголевском переулке в центре Москвы для вызволения женщины, которая случайно оказалась запертой в ванне. Взломав замок, мужчина понял, что вскрыл не ту квартиру. Сейчас по данному факту в полиции проводится проверка, владельцы вскрытой квартиры пока не обращались в правоохранительные органы с заявлением. Полицейские пытались связаться с заказчицей услуги, но женщина отказалась общаться с правоохранителями. Пока не удалось выяснить, была ли описанная женщиной ситуация реальной или заказчица специально решила кому-то напакостить.