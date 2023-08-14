Москва, 14 августа, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Обладатель золотой медали Олимпийских игр 1964 года в академической гребле Борис Дубровский умер в возрасте 83 лет, сообщила 14 августа Федерация гребного спорта России в своём Telegram-канале.

ITAR-TASS Олег Тюрин (на первом плане) и Борис Дубровский

Федерация выразила соболезнования родным и близким советского чемпиона.

Причины смерти не указываются. Также пока неизвестны дата и место прощания.

Борис Дубровский — олимпийский чемпион в двойке парной, чемпион Европы, серебряный призёр чемпионата мира и чемпионата Европы (1965), бронзовый призёр чемпионата Европы, чемпион СССР. Он являлся заслуженным мастером спорта СССР, кандидатом математических наук, а также был награждён медалью «За трудовую доблесть».