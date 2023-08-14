Санкт-Петербург, 14 августа, 2023, 14:42 — ИА Регнум. В Ленинградской области полиция разбирается в инциденте с падением на крышу дома мотодельтаплана, которым управлял пьяный спортсмен. Об этом 14 августа сообщили в главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что 13 августа в полицию поступило сообщение от очевидца о том, что над одним из домов по улице Клубничной в СНТ «Берёзка» Киришского района двое граждан летали на дельтаплане и, возможно, кто-то из них упал.

Прибывшие на место ЧП полицейские установили, что мотодельтаплан упал на один из домов, повредив фасад строения. Управлял аппаратом 36-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, добавили в ведомстве.

В отношении дельтапланериста составлен административный протокол. По факту самого инцидента также проводится проверка.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июня мужчина в результате падения дельтаплана в Оренбургской области получил многочисленные переломы. Дельтапланерист упал на склон холма и после этого не мог двигаться.

15 июня в результате падения мотодельтаплана в посёлке Совхозный Челябинской области погибли два человека. Была организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.