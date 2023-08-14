Москва, 14 августа, 2023, 14:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 14 августа провёл встречу с генеральным директором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачёвым, сообщили в пресс-службе Кремля.

Александр Казаков/ТАСС Встреча Владимира Путина с гендиректором Росатома Алексеем Лихачевым

Лихачёв в ходе встречи доложил президенту, что гособоронзаказ в 2023 году будет выполнен корпорацией на 100% и что работы по федеральным проектам также выполняются в срок.

Глава Росатома также сообщил Владимиру Путину о ходе работ по зарубежным контрактам и дальнейших перспективах международного сотрудничества в отрасли.

«Потенциал роста в энергетике вообще, а особенно в атомной, [есть] в той же Азии, на Ближнем Востоке, а там как раз хотят и наши технологии, и наши поставки. В этом смысле мы, разумеется, наращиваем производство и будем лидерство закреплять», — сказал Лихачёв.

Россия остаётся лидером экспорта атомных станций, отметил также глава госкорпорации. В настоящее время реализуются 22 проекта, отметил он. В частности, новая станция в Белоруссии находится в опытно-промышленной эксплуатации, а осенью 2023 года предполагается сдать второй её блок.

Лихачёв также доложил главе государства о ходе реализации нацпроекта развития техники, технологий и научных исследований и ходе работ по наращиванию доли атомной энергетики в общем энергобалансе России до 25%.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в июле 2023 года в Росатоме заявили, что пилотный проект по добыче и переработке урановой руды в Танзании запланирован на период с 2023 по 2025 год. Месторождение Ньота — одно из крупнейших в мире с запасом ресурсов в 152 млн тонн руды.

В июне 2023 года сообщалось, что представители Росатома и дипломаты из Шри-Ланки договорились о строительстве атомной электростанции, мощность которой может составить до 300 мегаватт. Кроме того, власти Шри-Ланки намерены начать обучение специалистов при поддержке Росатома.

В июле 2023 года в рамках форума «Россия — Африка» в Петербурге прошла пленарная сессия «Атомные технологии для развития Африки». Участники обсудили перспективы развития мирного атома в регионе и возможные пути сотрудничества.