Москва, 14 августа, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Второй блок АЭС в Белоруссии будет сдан в промышленную эксплуатацию осенью 2023 года, заявил 14 августа глава Росатома Алексей Лихачёв в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Наталия Федосенко/ТАСС Белорусская АЭС

«Белорусская станция в опытно-промышленной эксплуатации. Осенью мы окончательно сдаём второй блок», — сказал Лихачёв в ходе рабочей встречи с президентом.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года на втором энергоблоке Белорусской АЭС был успешно проведён первый, пробный запуск турбины.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что работа Белорусской АЭС уже заменила использование 3 млрд кубометров газа, что помогло сэкономить республике более $400 млн.