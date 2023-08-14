Прага, 14 августа, 2023, 14:08 — ИА Регнум. Президент Чехии Петр Павел 14 августа призвал не возлагать вину за преступления двух граждан Украины на всех выходцев из этой страны. Соответствующие заявления он опубликовал на своих страницах в социальных сетях.

MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС Президент Чехии Петр Павел

«Нельзя возлагать вину за конкретное преступление конкретного лица на всю общность (народ. — Прим. ред.). В нашей истории были и более печальные случаи применения коллективной вины, и всегда с трагическими последствиями», — написал Павел.

Так он прокомментировал инциденты, произошедшие 11 и 13 августа соответственно в Пльзене и Праге. Как сообщало ИА Регнум ранее, граждане Украины изнасиловали местных жительниц. В соцсетях стали появляться призывы к проведению акций протеста.

В Пльзене жертвой стала 15-летняя девочка, которую 18-летний подозреваемый после изнасилования пытался убить. Девочка притворилась мёртвой, чтобы спасти себе жизнь. Насильник завернул пострадавшую в мешок, скинул в овраг и сбежал с места преступления. Пострадавшей удалось выбраться, она обратилась за помощью к прохожим. Девочку госпитализировали, полиция опросила её и через несколько часов задержала подозреваемого.

В июне 2023 года Павел заявил, что власти и спецслужбы западных стран должны ввести «строгий режим наблюдения» за гражданами России, находящимися в этих странах. Он напомнил о соответствующей практике в США в отношении граждан Японии в период Второй мировой войны. Российские и западные эксперты раскритиковали заявления президента Чехии, отметив, что де-факто он призвал к воссозданию концлагерей.