Москва, 14 августа, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Спецслужбы Украины угрозами пытались завербовать главу Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина. Об этом политик сам рассказал ИА Регнум.

Соцсети Виталий Бородин

По его словам, утром 14 августа на его личный телефон поступил звонок с украинского номера телефона. Звонивший мужчина представился служащим ВСУ, а затем начал угрожать.

При этом звонивший смог точно назвать местонахождение Бородина на момент их разговора. Мужчина предложил перейти на сторону Украины, а также требовал предоставить ему информацию о российских бойцах, предлагая оплату в 250 тыс. долларов.

Бородин отметил, что решительно отказал звонившему, после чего ему начали поступать угрозы убийством.

Сейчас решается вопрос о государственной защите Бородина и его семьи.